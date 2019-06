São Paulo x Cruzeiro: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo neste domingo (1), às 16h (de Brasília) pela sétima rodada do torneio nacional

Em crise após mais uma eliminação na temporada, desta vez na Copa do , o recebe o neste domingo (2), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para os estados de SP e MG). Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO São Paulo x Cruzeiro DATA Domingo, 2 de junho LOCAL Pacaembu HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação São Paulo)

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para os estados de SP e MG). Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Sem balançar as redes há quatro jogos, o Tricolor busca a reação no Brasileirão após a eliminação na para o .

Além de Arboleda, que foi expulso em Salvador e não estará presente no jogo deste sábado por ter sido convocado pela seleção do para a disputa da , o ataque deverá contar com o retorno de Alexandre Pato, que foi deixado no banco em Salvador e provavelmente será relacionado como titular.

Provável escalação:

CRUZEIRO

Assim como o São Paulo, a também entra pressionada por um bom resultado. Próxima da zona de rebaixamento, a equipe comanda por Mano Menezes não terá Orejuela, fora de ação depois de sofrer cirurgia no joelho e Edilson no departamento médico com lesão muscular. O volante Lucas Romero deve ser improvisado na posição. Jadson é outra opção.

Provável escalação: