São Paulo x Coritiba nas oitavas da Copinha: onde assistir, escalação, horário e mais

Buscando uma vaga nas quartas-de-final da Copa São Paulo, Tricolor e Coxa-Branca travam um duelo nesta quinta-feira (16)

O atual campeão da Copinha terá um adversário difícil pelas oitavas-de-final da competição: o enfrenta o nesta quinta-feira (16), às 21h30, em São Bernardo do Campo. O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV e, para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Coritiba DATA Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 LOCAL 1º de Maio - São Bernardo do Campo HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Depois de um começo aquém do esperado, o Tricolor evoluiu e vem fazendo uma boa campanha na . Na terceira fase, o clube paulista bateu o por 2 a 0, com gols do paraguaio Galeano e de Kevin. Como notícia triste, fica a lesão de Gabriel Falcão, que vinha fazendo boa competição.

Para o duelo diante do Coritiba, caso Falcão não se recupere, o treinador Orlando Ribeiro pode promover a estreia de Rodrigo Nestor entre os titulares. Grande craque da equipe, o volante perdeu toda a primeira fase com uma tendinite.

Provável escalação do São Paulo: Matheus; Sena (Anílson), Fasson, Matheus e Welington; Marcos Júnior, Talles Costa (Gabriel Falcão/Rodrigo Nestor) e Antônio Falcão (Edcarlos); Maia, Juan e Galeano

CORITIBA

Outro clube com tradição em revelar jogadores, o vem fazendo grande campanha, eliminando equipes tradicionais como a Portuguesa, o , o e o Ceará. Com destaques como o lateral Ângelo e o atacante João Vitor, o treinador Eduardo Barroca deve olhar com carinho para a base nesta temporada de 2020.

Assim como o fez na terceira fase, o técnico Ricardo Quandt deve manter a mesma equipe que vem sendo titular.

Provável escalação do Coritiba: Marcão; Natanael, Thiago Dombroski, Márcio Leite e Ângelo; Yuri, Marcos Ulisses e Pablo Mendes; Guilherme Biro, José Daniel e João Vitor;

ÚLTIMOS JOGOS

SÃO PAULO

