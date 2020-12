São Paulo x Corinthians sub-20: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Timãozinho quer se manter na liderança, enquanto o Tricolor quer voltar à zona de classificação; veja como acompanhar ao vivo na TV

É dia de clássico pelo sub-20:, o , líder do Brasileirão sub-20, recebe o nesta quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 16ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo da SporTV, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Corinthians DATA Quinta-feira, 3 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Marcelo Gouvêa - Cotia, SP HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, pela TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder da competição, o Corinthians viaja para Cotia enfrentar o São Paulo, em duelo de duas das bases mais tradicionais do . Com Orlando Ribeiro, o Tricolor quer voltar a vencer, após ser derrotado pelo , na última rodada, por 3 a 2. Para isso, conta com o retorno do paraguaio Antonio Galeano, que estava nos profissionais e chegou até a entrar diante do Ceará.

Já o Corinthians deve entrar em campo com a equipe principal, sem desfalques, prosseguindo com a boa campanha na competição.

Provável escalação do São Paulo: Young; Lucas Sena, Luizão, Facundo e Victor Hugo (Welington); Marcos Jr., Talles Costa, Antônio Falcão e Pedrinho; Galeano e Kevin (Paulinho ou Juan).

Provável escalação do Corinthians: Donelli; Belezi, Ronald e Richard; Julio, Du, Vitinho e Reginaldo; Adson, Matheus Araujo e Cauê.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 2 São Paulo Brasileirão sub-20 28 de novembro de 2020 São Paulo 1 x 1 Oeste sub-20 30 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Comercial x São Paulo Paulistão sub-20 4 de dezembro de 2020 15h (de Brasília) Ceará x São Paulo Brasileirão sub-20 6 de dezembro de 2020 15h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 5 x 1 Sport Brasileirão sub-20 28 de novembro de 2020 Corinthians 8 x 2 União Mogi Paulistão sub-20 30 de novembro de 2020

Próximas partidas