São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Jogo acontece nesta quarta-feira (7), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (7), em Barueri, a partir das 16h45 (de Brasília), pela quarta rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Paulistão Play, na internet.

Em quinto lugar, com 6 pontos, o Tricolor vai a campo querendo a vitória para tentar se aproximar dos líderes.

Já o Timão vive situação semelhante, já que possui a mesma pontuação, porém tem melhor saldo e, por isso, está na quarta posição.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Taina, Miriã, Mylena, Mariza, Isabella, Julia, Jéssica, Amanda, Gabriela, Lívia e Maria Luisa.

Possível escalação da São Paulo: Michelle, Giovana, Thais, Ana Caroline, Carina, Natane, Thayslane, Gislaine, Ana Carolina, Aline e Leticia.

Desfalques da partida

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO São Paulo x Corinthians DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL Arena Barueri, Barueri - SP HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 1 x 1 São Paulo Brasileirão feminino 21 de agosto de 2022 São Paulo 2 x 0 Pinda Paulista feminino 17 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Inter Brasileirão feminino 12 de setembro de 2022 17h30 (de Brasília) Ferroviária x São Paulo Paulista feminino 15 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 1 Palmeiras Brasileiro feminino 27 de agosto de 2022 Corinthians 1 x 2 Ferroviária Paulista feminino 24 de agosto de 2022

Próximas partidas