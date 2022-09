São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Classificado à final da Sul-Americana, Tricolor terá pela frente o Timão neste domingo (11), pelo Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico paulista na área! Com mais de 32 mil ingressos vendidos, São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, Santa Catarina e o Distrito Federal), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com a classificação à final da Copa Sul-Americana após vencer o Atlético-GO nos pênaltis, o São Paulo volta as atenções para o Brasileirão buscando reencontrar o caminho da vitória. Com 30 pontos, o Tricolor não vence há três rodadas (duas derrotas e um empate) e luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Corinthians, que tem pela frente o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense na próxima semana, pode preservar Renato Augusto, enquanto Du Queiroz, que cumpriu suspensão no empate com o Internacional na última rodada, retorna.

Em 353 jogos disputados entre as equipes, foram 131 vitórias do Corinthians, contra 109 do São Paulo, além de 113 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Escalações:

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves (Jandrei); Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Patrick e Alisson; Luciano e Calleri.

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Róger Guedes, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto.

Desfalques

São Paulo

Não há desfalques confirmados para o confronto.

Corinthians

Rafael Ramos, Raul Gustavo, Júnior Moraes e Maycon, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Morumbi – São Paulo, SP

• Arbitragem: MARCELO DE LIMA HENRIQUE (árbitro), RODRIGO FIGUEIREDO e NAILTON JUNIOR (assistentes), LUCAS CANETTO (quarto árbitro) e DIOGO CARVALHO (AVAR)