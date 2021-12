São Paulo x Corinthians feminino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Vale o título! O São Paulo enfrenta o Corinthians neste domingo (5), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela partida de ida da final do Campeonato Paulista feminino. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, no streaming da elevensports.com e do Paulistão Play, e no canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Corinthians DATA Domingo, 5 de dezembro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo deste domingo (5) terá transmissão da elevensports.com, do Paulistão Play e do canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol, além do SporTV, na TV fechada.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de eliminar o Brothers FC nas quartas de final, e a Ferroviária nas semifinais, o Corinthians terá pela frente o São Paulo, que deixou para trás o RB Bragantino e o Santos.

Embalado, após conquistar o tricampeonato da Copa Libertadores, o Timão receberá o Tricolor na partida de volta da decisão do torneio estadual na quarta-feira (8), às 21h (de Brasília), na Arena Barueri.

Provável escalação do São Paulo: Carla; Alves, Lauren, Gislane, Clara; Maresa, Cris, Duda; Micaelly, Naná e Glaucia.

Provável escalação do Corinthians: Nanda, Áhlice Guedes, Bell, Duda Mineira, Sabrina Barbosa, Daise, Vick, Julia Brito, Miracatu, Manu Olivan e Laysla.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 1 São Paulo Paulistão feminino 17 de outubro de 2021 São Paulo 4 x 0 Santos Paulistão feminino 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x São Paulo Paulistão feminino 8 de dezembro de 2021 21h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional 0 x 8 Corinthians Libertadores feminino 16 de outubro de 2021 Santa Fe 0 x 2 Corinthians Libertadores feminina 21 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x São Paulo Paulistão feminino 8 de dezembro de 2021 21h (de Brasília)