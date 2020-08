São Paulo x Corinthians e sua importância para os futuros de Diniz e Tiago Nunes

No 'Clássico dos Cornetados', a vitória pode mudar substancialmente a relação da torcida com o técnico que levar seu time ao triunfo

Na manhã desse domingo (30), o São Paulo recebe o Corinthians pela sexta rodada do Brasileirão, no Morumbi. O time de Fernando Diniz, que vem muito pressionado, tenta sua terceira vitória consecutiva no campeonato e precisará passar por cima do também pressionado Tiago Nunes e seu . O jogo das 11 horas da manhã desse domingo pode definir e selar destinos para quem vencer e quem perder.4

Os times paulistas não tiveram o melhor começo de Brasileirão. O é o que está melhor colocado, mas, talvez, seja o clube em que o treinador sofra maior pressão no momento. O Tricolor era o time que apresentava o futebol mais sólido e consistente dentre os "quatro grandes" do estado antes da pandemia.

Após o período da pausa do futebol, o São Paulo voltou diferente e sem aquele jogo ofensivo e mais vistoso que foi visto. A eliminação para o no parece ainda ecoar no Morumbi e desde então a equipe não rendeu mais como o esperado. A partir desse ponto, Diniz começou a sofrer uma forte pressão, com muitas ofensas e protestos de torcedores pedindo a saída do técnico. Ele, porém, tem promovido mudanças na equipe e foi recompensado com duas vitórias consecutivas.

Já o Corinthians nunca engrenou, de fato, com Tiago Nunes. Houve bons momentos, mas a pressão sobre o técnico corintiano sempre foi grande. Especialmente porque ele tenta aplicar um estilo de jogo diferente do que o torcedor do nos últimos anos, que rendeu muitos títulos.

A "paz" para Tiago Nunes trabalhar só veio mesmo após a pausa do futebol na pandemia. O primeiro jogo desse retorno foi um clássico estadual contra o , que o Timão venceu por 1 a 0. Mesmo perdendo a final para o mesmo Palmeiras alguns dias depois, o efeito da vitória em um clássico municipal ainda é muito forte e importante.

Talvez seja essa vitória que Diniz busca para poder implementar suas ideias com mais tranquilidade. É difícil imaginar o técnico são-paulino permanecendo no cargo caso o Tricolor seja derrotado em casa na manhã do domingo. Vale lembrar que o Tricolor não contará com Daniel Alves, que sofreu uma fratura no antebraço e foi submetido à cirurgia no local.

Raí, diretor de futebol do São Paulo, tem blindado o técnico dos ataques e tem bancado a permanência no treinador com o argumento de que confia que o trabalho na semana está sendo bem feito.

O torcedor corintiano, por outro lado, parece ter consciência que em termos de elenco, sua equipe tem grandes limitações que vão desde qualidade de passe a velocidade dos jogadores. Por isso, a pressão sobre Tiago Nunes parece ser um pouco mais branda, mas ainda assim existe.

O clássico desse domingo pode contar com um São Paulo mais cauteloso em campo, porque sabe que ganhar vale mais do que uma exibição tecnicamente boa, especialmente em clássicos. Por isso, um jogo "truncado" e "travado" no meio de campo não deve surpreender ninguém se, de fato, acontecer assim.