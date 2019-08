São Paulo x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (18) pela 15ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com a possível estreia de Dani Alves, a torcida do já comprou mais de 35 mil ingressos para o duelo contra o Ceará neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Morumbi. A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares (CE), além do canal Premiere para todo o . Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Ceará DATA Domingo, 18 de agosto LOCAL Morumbi - SP HORÁRIO 16h (Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Com promessa de casa cheia, o São Paulo deverá ter a estreia dos dois recém-contratados, Daniel Alves e Juanfran neste domingo. No entanto, o técnico Cuca adotou o tom de mistério em relação a equipe titular.

Com o time em crescimento e cada vez mais próximo dos primeiros colocados da competição por pontos corridos, o São Paulo ocupa a quinta posição, com 24 pontos.

Provável escalação: Tiago Volpi, Juanfran (Igor Vinicius), Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Pato ( ), Antony e Raniel.

CEARÁ

Após vencer o e nas últimas rodadas, o Ceará busca subir ainda mais na tabela. Atualmente com 20 pontos em 14 jogos, a equipe ocupa o nono lugar.

No entanto, o zagueiro Luiz Otávio sabe que a tarefa de vencer o adversário no Morumbi não é fácil.

"Jogar a Série A é matar um leão todo dia. Temos que buscar melhorar, evoluir e crescer sempre. Vai ser um jogo muito difícil. O time deles é bom e vem confiante pela vitória em um clássico. A gente vai motivado pelo que vem fazendo e, também, pelo que estamos jogando nos últimos jogos", disse.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 São Paulo Brasileirão 27 de julho São Paulo 3 x 2 Brasileirão 10 de julho

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -PR x São Paulo Brasileirão 21 de agosto 19h15 (de Brasília) Vasxo x São Paulo Brasileirão 25 de agosto 16h (de Brasília)

CEARÁ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 3 de agosto Ceará 4 x 1 Chapecoense Brasileirão 10 de agosto

Próximas partidas