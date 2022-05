São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Jogo acontece neste sábado (28), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Ceará se enfrentam neste sábado (28), no Morumbi, a partir das 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Ceará DATA Sábado, 28 de maio de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Luanderson Lima (BA)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro - (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves (RN)

ONDE VAI PASSAR?

Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (28), no Morumbi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o São Paulo busca se manter no G-4 do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor soma 12 pontos, contabilizando três vitórias, três empates e uma derrota.

''Vamos ter que continuar rodando a equipe. Vamos ter que fazer escolhas em determinado momento. Confesso que o Brasileiro é a direção de tudo. Se a gente desviar muito o foco, pode ser que não consigamos atingir o objetivo. É importante criar alternativas, valorizar o patrimônio do clube. Fico feliz de ver um garoto que diz que é uma noite que vai ficar para sempre. Na idade dele, aquela noite ficou para sempre. O que queria treinar era o São Paulo, para mim é motivo de orgulho ver um garoto realizar esse sonho. Vale 10 ou 15 profissional do que uma carreira na base. Trabalhe firme, pois esses minutos serão valorizado'', afirmou Ceni.

😀 Reapresentação

🏟 E sábado já tem mais Tricolor no Morumbi!



🆚 Ceará

Já o Ceará, embalado com a classificação histórica às oitavas da SulA, volta as atenções para o Brasileirão em busca da recuperação. No momento, é vice-lanterna, com cinco pontos.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Tricolor soma 14 vitórias, contra quatro do Ceará, além de oito empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 São Paulo Brasileirão 22 de maio de 2022 São Paulo 1 x 0 Ayacucho Copa Sul-Americana 25 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x São Paulo Brasileirão 4 de junho de 2022 19h (de Brasília) Coritiba x São Paulo Brasileirão 9 de junho de 2022 20h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Ceará Brasileirão 21 de maio de 2022 Independiente 0 x 2 Ceará Copa Sul-Americana 25 de maio de 2022

