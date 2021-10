São Paulo x Botafogo sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda (20), às 16h15 (de Brasília), pelo Brasileirão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 16h15 (de Brasília), em jogo válido pela primeira fase do Brasileirão Sub-20 de 2021. O duelo será transmitido apenas pelo portal da Eleven Sports, na internet. Na Goal, você acompanha os lances da partida em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Botafogo DATA Segunda-feira, 20 de setembro de 2021 LOCAL Marcelo Portugal - Cotia, SP HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor recebe o Botafogo em busca de uma vaga na segunda fase do Brasileirão sub-20 / Foto: SaoPauloFC/Divulgação

O site Eleven Sports, na internet, transmitirá com exclusividade o jogo desta segunda, às 16h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Há três jogos sem vencer na competição, o São Paulo recebe o Botafogo, em Cotia, para espantar a má fase recente e tentar se isolar na liderança da competição. O Tricolor está empatado com o Atlético-MG na primeira colocação, com 30 pontos.

Provável escalação do São Paulo : Felipe; Anilson, Lucas, Luiz Gustavo e Patryck; Kayque, João Adriano, João Pedro e Pedrinho; Vitor Samuel e Juan.

BOTAFOGO

Já o Botafogo, em sétimo lugar com 25 pontos, vai em busca de um resultado positivo fora de casa para não se distanciar dos primeiros colocados. Para isso, a equipe conta com a boa fase do camisa 10 Robson, que marcou nas duas últimas partidas do Fogão.

Provável escalação do Botafogo: Igo Gabriel; Luro, Reydson, Carlos e Vitor Marinho; Kauê, Lessa e Enio; Robson, Ryan e Gabriel Conceição.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 4 x 2 São Paulo Brasileirão sub-20 12 de setembro de 2021 São Paulo 12 x 1 Sport Club Brasil Paulistão sub-20 17 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Oeste Paulistão sub-20 23 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Atlético-MG x São Paulo Brasileirão sub-20 27 de setembro de 2021 16h15 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 4 Fluminense Brasileirão sub-20 12 de setembro de 2021 Flamengo 3 x 2 Botafogo Carioca sub-20 16 de setembro de 2021

Próximas partidas