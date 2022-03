São Paulo x Botafogo-SP: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar para São Paulo x Botafogo-SP neste sábado (19), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 12ª rodada do Paulistão.

Já classificado às quartas de final, o Tricolor entra em campo já sabendo quem enfrentará na próxima fase: o São Bernardo, na próxima semana.

"Temos jogo muito difícil contra o Botafogo, queremos a melhor campanha possível pra que a gente possa jogar as finais do lado da nossa torcida, o São Paulo é muito mais forte do lado do nosso torcedor", afirmou Alisson.

O Botafogo-SP, na terceira posição do Grupo C, com 18 pontos, precisa vencer e torcer por uma derrota do Ituano para avançar às quartas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Morumbi, o técnico Rogério Ceni pode poupar alguns jogadores já visando o confronto da próxima quarta-feira (23).

Suspenso, Rodrigo Nestor é desfalque certo, assim como Gabriel Sara, Gabriel e Tiago Volpi, lesionados. Já Rafinha retorna de suspensão.

Do outro lado, o Botafogo-SP entra em campo sem desfalques e terá força máxima contra o Tricolor.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei, Moreira (Rafinha), Arboleda, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Andrés, Igor Gomes; Nikão, Rigoni e Calleri.

Possível escalação do Botafogo-SP: Deivity; Joseph, Joaquim Henrique e Tárik; Marlon, Emerson Santos, Fillipe Soutto e Jean Victor; Bruno Michel, Hélio Paraíba e Dudu Hatamoto.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Gabriel Sara, Tiago Volpi e Gabriel: lesionados

Rodrigo Nestor: suspenso

BOTAFOGO-SP:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Luiz Alberto Andrini e Daniel Luis Marques

Quarto árbitro: Alceu Lopes Júnior

VAR: Rafael Gomes Felix

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo x Botafogo-SP deste sábado será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, pelo Paulistão Play, na plataforma de streaming, e pelo canal do Paulistão no Youtube, na internet.