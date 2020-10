São Paulo x Binacional: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Tricolor entra em campo nesta terça-feira (20) visando a classificação para a Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já eliminado, o São Paulo recebe o Binacional na noite desta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela última rodada da fase de grupos da . O duelo terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO x Binacional DATA Terça-feira, 20 de outubro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



/ Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

As duas equipes entram em campo já eliminadas da Copa Libertadores e disputam apenas a terceira posição no Grupo D, o que garante a participação na .

Para alcançar a classificação, o Tricolor precisa de apenas um empate, uma vez que aparece terceira posição com quatro pontos, um a menos que o rival.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Lucas Perri, Walce, Juanfran, Igor Vinícius, Liziero, Hernanes e Rojas, lesionados.

Mais artigos abaixo

Com o São Paulo, hoje e sempre!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⚽ São Paulo x Binacional-PER

🏟 Morumbi

⏰ 21h30

🏆 Copa Libertadores

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

📺 Fox Sports

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#DiaDeTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/AntOegbhCM — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 20, 2020

Já o Binacional, sem desfalques, entra em campo de olho apenas na vitória.

Provável escalação do São Paulo: ​Tiago Volpi; Tchê Tchê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Vitor Bueno e Brenner.

Provável escalação do Binacional: ​Raúl Fernández; Diego Angles, Ángel Pérez, John Fajardo e Jeickson Reyes; Camilo Mancilla, Yorkman Tello, Roque Guachire e Dahwling Leudo; Pablo Labrin e Sebastián Gularte.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Com apenas quatro pontos no Grupo D, o São Paulo não possui mais chances de classificação e entra em campo apenas para cumprir tabela.

JOGOS DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES

Binacional 2 x 1 São Paulo - 5 de março de 2020

São Paulo 3 x 0 - 11 de março de 2020

São Paulo 2 x 2 - 17 de setembro de 2020

LDU 4 x 2 São Paulo - 22 de setembro de 2020

River Plate 2 x 1 São Paulo - 30 de setembro de 2020

São Paulo x Binacional - 20 de outubro de 2020

JOGOS DO BINACIONAL NA LIBERTADORES

Binacional 2 x 1 São Paulo - 5 de março de 2020

River Plate 8 x 0 Binacional - 11 de março de 2020

Binacional 0 x 1 LDU - 15 de setembro de 2020

Binacional 0 x 6 River Plate - 22 de setembro de 2020

LDU 4 x 0 Binacional - 29 de setembro de 2020

São Paulo x Binacional - 20 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO SÃO PAULO NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Três vezes campeão da Copa Libertadores, o São Paulo participa pela 20ª vez do torneio. Em 186 jogos, a equipe acumula 61 vitórias, 33 empates e 31 derrotas, com 186 gols marcados e 116 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Pré 16,67% 2016 Quatas de final 45,24% 2015 Oitavas de final 62,5% 2013 Oitavas de final 33,33% 2010 Semi 66,67% 2009 Quartas de final 54,17% 2008 Quartas de final 60% 2007 Oitavas de final 58,33% 2006 Vice 61,9% 2005 Campeão 73,81% 2004 Semi 69,44% 1994 Vice 62,5% 1993 Campeão 62,5% 1992 Campeão 67,86% 1987 Fase de grupos 33,33% 1982 Fase de grupos 50% 1978 Fase de grupos 41,67% 1974 Vice 73,08% 1972 Segunda fase 60%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 3 São Paulo Copa do 14 de outubro de 2020 São Paulo 0 x 0 Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Fortaleza 25 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília) x São Paulo Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020 16h (de Brasília)

BINACIONAL