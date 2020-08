São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), pela quarta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Com Fernando Diniz pressionado por bons resultados, o recebe o nesta quinta-feira (20), às 20h (de Brasília), no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Bahia DATA Quinta-feira, 20 de agosto de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o por 2 a 1, o São Paulo entra em campo pensando apenas na vitória contra o Bahia nesta quinta-feira (20).

O técnico Fernando Diniz não sabe se poderá contar com Hernanes e Vitor Bueno, que se recuperam de recupera de uma lombalgia e um edema na coxa esquerda, respectivamente.

Já o Bahia ignora a fase conturbada do adversário e visa manter os 100% de aproveitamento no Brasileirão.

"A gente vai lá para fazer os jogos que fazemos dentro de casa, sem pensar que vamos encontrar um São Paulo em má fase, sem jogar. Muito pelo contrário. O São Paulo vai querer ganhar por causa da má fase. Temos que entrar lá, brigar com eles e, nos detalhes, saber aproveitar as oportunidades para sair com o triunfo.", disse Juninho Capixaba.

Com seis pontos, o Bahia ocupa a 4ª colocação do torneio nacional.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Paulinho Boia e Pablo.

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo, Gregore, Rodriguinho, Élber e Rossi; Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 Vasco 2 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x São Paulo Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 19h (de Brasília) São Paulo x Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 11h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 Bahia 2 x 1 Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas