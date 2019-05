São Paulo x Bahia: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo neste domingo (19), no Morumbi, pela quinta rodada do Brasileirão

Dividindo a liderança com e , o recebe o neste domingo (19), às 11h (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão.

Veja informações da partida!

JOGO São Paulo x Bahia DATA Domingo, 19 de maio LOCAL Morumbi - São Paulo, HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação São Paulo)

O jogo terá transmissão do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Visando a ponta da tabela, o Tricolor recebe o Bahia, com Alexandre Pato ainda sendo dúvida. Ainda se recuperando de uma lesão na região dorsal, o atacante é avaliado, mas Cuca

não garante que ele terá condições de atuar os 90 minutos.

"Pato está treinando e evoluindo. Lógico que ainda não está 100% do choque que teve. Mas ainda tem hoje e amanhã, a probabilidade que volte é grande. Lógico que não sabemos se aguenta um jogo inteiro. Ainda estava buscando um condicionamento melhor. Depois da lesão, o jogador ainda tem um déficit, porque não treina fisicamente e coletivamente. Vamos estudar se é melhor entrar jogando ou no decorrer do jogo", disse.

Além do mais, o técnico terá as ausências de Arboleda, Pablo, Rojas, Carneiro e, provavelmente, Anderson Martins, que sente dores no tornozelo e treinou com o elenco pela primeira vez na semana nesta sexta-feira (19).

Provável escalação:





BAHIA

Por outro lado, o Bahia perdeu para o -PR na rodada passada em Curitiba e agora busca a recuperação fora de casa.Ocupando a oitava posição, com seis pontos, a equipe de Roger Machado entrará em campo com três volantes.

Durante a semana, o treinador testou um 4-3-3, com Gregore, Douglas Augusto e Elton. Mas no ataque, ele não confirmou se joga Gilberto ou Fernandão.

"As diferenças de características de Fernandão e Gilberto são bem palpáveis. Fernandão é um jogador mais de área, que atua mais entre os zagueiros e tem capacidade de fazer pivô, o que dá tempo para o time sair de trás e preencher a área, quando pegamos time muito fechado e que se defende com muitos jogadores, temos a chance de criar jogadas pelos lados para acessar a área lateralmente, isso jogando dentro de casa muitas vezes. Fora de casa, como foi contra o Athletico, que eles iriam nos pressionar dentro de nosso campo, tem a alternativa de tentar construir apoiado lá de trás, mas sabendo que o adversário vai pressionar, você ter a capacidade de romper a linha pelo chão ou pelo alto, com pivô para reter a bola ou dar uma casquinha. A gente se vale dessa característica de jogo do Fernandão, pode ser em casa ou fora. Depende do que o adversário propõe. Gilberto é mais móvel. No jogo contra o Avaí, ele saiu jogando, era necessário, como o Avaí jogava com linha de cinco, ter pequenas diagonais nas costas dos zagueiros. Ele tem essa característica. Mobilidade para sair da área, não ser só o finalizador, mas auxiliar na construção da jogada.", disse.

Escalação provável: