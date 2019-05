São Paulo x Bahia: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Tricolor recebe a equipe baiana no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (22), no Morumbi

Após empatarem sem gols na última rodada do Brasileirão, e se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do . O duelo está marcado para esta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.

Veja informações da partida!

JOGO São Paulo x Bahia DATA Quarta-feira, 22 de maio LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação São Paulo)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv e TV Globo (exceto para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul). Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Cuca já sinalizou que fará um rodízio no time diante da sequência de jogos, e seu primeiro problema será encontrar o substituto de Hernanes.

O jogador, que virou dúvida após sentir um incômodo na coxa direita, não está garantido para o duelo. Desta forma, Nenê e Igor Gomes podem substituí-los.

Por outro lado, Liziero é desfalque certo. O volante sofreu uma entorse no tornozelo direito e poderá desfalcar a equipe por até dois meses. Luan deve ser o seu substituto.

Provável escalação:

BAHIA

Com a chance de definir a vaga nas quartas de final em casa, o atacante Fernandão preferiu minimizar a vantagem e pediu atenção contra o adversário.

"Isso é complicado. A gente já viu inúmeros jogos em que nem todos levaram bom resultado e conseguiram reverter. A gente vai fazer o nosso melhor para sair com um grande triunfo. Se possível, conseguir a classificação. Complicado. Futebol é difícil prever o que vai acontecer. Existem vários revezes. Então a gente vai tentar sair com resultado positivo e tentar sair com a classificação", disse.

Artilheiro do Bahia na temporada com 14 gols marcados, Gilberto não estará à disposição do técnico Roger Machado. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele deve dar lugar a Fernandão. O lateral-direito Ezequiel, que já defendeu o na competição, também não entrará em campo.

Na próxima quarta (29), as equipes fazem a partida de volta na Fonte Nova, no mesmo horário.

Escalação provável: