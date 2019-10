São Paulo x Avaí: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor busca a vitória em casa neste domingo (21), pela 27ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando entrar no G-4, o recebe o Avaí neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para SP, CE, MT, MS e SC, além do canal Premiere para todo o , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Avaí DATA Domingo, 20 de outubro LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Gety Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para SP, CE, MT, MS e SC, além do canal Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Vindo de derrota para o Cruzeiro, o Tricolor busca a recuperação diante do antepenúltimo colocado do Brasileirão.

O técnico Fernando Diniz não deverá contar com Juanfran e Anderson Martins. Além do mais, Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está fora. Léo deve ser o seu substituto.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes (Igor Gomes), Daniel Alves e Antony (Vitor Bueno); Pato

AVAÍ

Com duas derrotas (Ceará e ), o técnico Evando busca sua primeira vitória no comando do Avaí, apesar da evidente melhora da equipe.

"Tivemos um jogo com mais cara de Avaí, fizemos um Brasileiro um pouco, deveríamos ser mais (pausa), acho que fomos muito tranquilos. O Avaí é mais raça. Se tivesse jogado assim, com raça, buscando o gol, sempre rápido, estaríamos em melhor condição", analisou.

O técnico deverá contar com o retorno de Igor Fernandes, desfalque na última rodada.

Com 98% de chances de rebaixamento, o Avaí ocupa a 19ª posição, com 17 pontos.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Léo, Thalheimer, Betão, Fernandes; Paulo, Mosquera, Franco; Paulista, Brenner, Ferrareis

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Brasileirão 13 de outubro Cruzeiro 1 x 0 São Paulo Brasileirão 16 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Brasileirão 27 de outubro 19h30 (de Brasília) x São Paulo Brasileirão 30 de outubro 19h30 (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Avaí Brasileirão 13 de outubro Avaí 0 x 2 Internacional Brasileirão 17 de outubro

Próximas partidas