São Paulo x Avaí: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Tricolor encara o Avaí antes da decisão da Copa Sul-Americana; veja com acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em jogo antecipado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Avaí neste domingo (25), às 20h (de Brasília), no Morumbi. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Antes da decisão da Copa Sul-Americana, que será disputada no dia 1 de outubro, contra o Independiente del Valle, o São Paulo volta as atenções para o Brasileirão. Atualmente, o Tricolor aparece na 13ª posição com 34 pontos.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo força máxima.

"A vitória vai ser muito importante porque a parte mental e psicológica muda. Para nós é importante estarmos vivos no Brasileiro. Lógico que uma classificação direta para a Libertadores é praticamente impossível, o ano ficou com muitos jogos e não conseguimos dar atenção para todas as competições. Tenho certeza de que o torcedor vai querer estar presente no jogo contra o Avaí, porque é uma partida que antecede o jogo que muitos não vão poder ir (final da Sul-americana), então o torcedor vai estar presente", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Avaí, na zona de rebaixamento, com 28 pontos, vem de dois empates e uma vitória no torneio nacional.

Matheus Galdezani retorna após cumprir suspensão na vitória sobre o Atlético-MG, mas Vladimir, é tratado como dúvida.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma seis vitórias, contra três do Avaí, além de seis empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram em 1 a 1.

Escalações:

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

Escalação do provável AVAÍ: Gledson; Renato, Almeida, Vaz, Bruno Cortez; Silva, Sarara; Pottker, Galdezani, Natanael; Guerrero.

Desfalques

São Paulo

Ferraresi, convocado pela seleção da Venezuela, está fora, assim como Nikão, Arboleda, Caio e Gabriel Neves, lesionados.

Avaí

Raniele suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?

• Data: domingo, 25 de setembro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Morumbi – São Paulo, SP

• Arbitragem: BRUNO ARLEU (árbitro), EDUARDO GONÇALVES e THIAGO ROSA (assistentes), THIAGO LUIS (quarto árbitro) e RODRIGO NUNES (AVAR)