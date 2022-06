São Paulo x Audax: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Campeonato Paulista sub-20

Jogo acontece nesta quarta-feira (8), válido pela sexta rodada do Paulistão sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto direto pelo Grupo 11 do Paulista sub-20 deste ano, o São Paulo recebe o Audax no CFA Cotia, às 15h (de Brasília) desta quarta-feira (08), em jogo válido pela sexta rodada do torneio. O confronto será transmitido ao vivo na internet pela Eleven Sports, e na GOAL você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO São Paulo x Audax DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL CFA Laudo Natel - Cotia, SP HORÁRIO 15h00 (de Brasília)

Informações da partida

Invicto no Grupo 11 do Paulistão sub-20, o São Paulo de Alex de Souza procura manter os bons resultados nesta quarta, em jogo válido pela disputa de primeiro e segundo colocado.

O Tricolor joga hoje pelo Paulista Sub-20!



⚽ São Paulo x Audax

⏰ 15h

🏟️ CFA Laudo Natel



📺 Eleven Sports#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/019SXFQamX — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 8, 2022

Enquanto o Tricolor possui 11 pontos, conquistados em três vitórias e dois empates, o Audax aparece logo atrás, com duas vitórias, dois empates e uma derrota, com oito pontos. Caso os visitantes vençam, terão grande chance de alcançar os lídes do grupo.

Porém, para que isso aconteça, há necessidade de que o Audax vença com pelo menos dois gols de diferença, e ultrapasse o saldo de gols do São Paulo (3 e 4 de SG, respectivamente).

Em seus últimos confrontos, o líder do Grupo 11 venceu o Grêmio Osasco por 3 a 2 fora de casa, enquanto o segundo colocado acabou empatando em 1 a 1 com o SC Brasil.

Prováveis escalações

São Paulo: Leandro; Andrade, Negrucci, João Adriano e Léo Silva; Maioli, João Douglas e Pajé; Cauê, Ryan e Rodrigo. (CONFIRMADO PELO CLUBE)

Audax: Diego Rodrigues; João Victor, Otávio e Kelvin; Pedro Vitor, Alex, Kauã e Italo; Edherson, André e Brunelli.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques.

Audax

Sem desfalques

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio Osasco 2 x 3 São Paulo Campeonato Paulista sub-20 1 de junho de 2022 Flamengo 4 x 0 São Paulo Campeonato Brasileiro sub-20 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Audax Campeonato Paulista sub-20 8 de junho de 2022 15h (de Brasília) Juventus x São Paulo Campeonato Paulista sub-20 11 de junho de 2022 10h (de Brasília)

Audax

JOGO CAMPEONATO DATA Audax 0 x 2 Nacional Campeonato Paulista sub-20 25 de maio de 2022 SC Brasil 1 x 1 Audax Campeonato Paulista sub-20 1 de junho de 2022

Próximas partidas