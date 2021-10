Equipes duelam nesta terça-feira (19), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Brasil sub-17; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Atlético-MG nesta terça-feira (19), em Cotia, às 16h (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e da elevensports.com, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Atlético-MG DATA Terça-feira, 19 de outubro de 2021 LOCAL CFA Cotia, Cotia - SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Guilherme Almeida (SP)

Assistentes: Robson Ferreira (SP) e Diego Morelli (SP)

Quarto árbitro: Paulo Cesar Francisco (SP)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo e Atlético-MG se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil sub-17 / Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O jogo desta terça-feira será transmitido pelo SporTV, na TV fechada, e pela elevensports.com, na internet.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil sub-17. O vencedor desse jogo, enfrenta o Flamengo, que derrotou o Palmeiras no outro jogo da semifinal.

Hoje o time Sub-17 tem jogo decisivo em Cotia. O Tricolor venceu o 1º duelo por 1 a 0!



⚽ São Paulo x Atlético-MG

🏆 Copa do Brasil Sub-17 (Volta da semifinal)

⏰ 16h

🏟️ Marcelo Portugal Gouvêa

📍 Cotia (SP)

No primeiro jogo, o Galo foi derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo, com gol de Luizinho. Para este jogo, as duas equipes não devem ter maiores desfalques.

Provável escalação do São Paulo: Leandro; Kaiky, Ythallo, Lucas, Raphael; Matheus, Pedro, Luizinho; Caio, Kaue e Palmares.

Provável escalação do Atlético-MG: Diego Fernandes; Rômulo, Carlos, Henry, Matheus; Caio Ribas, Vitinho, Yan; João Lucas, Cadu e Isaac.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 (1) x (4) 0 São Paulo Copa do Brasil sub-17 1 de outubro de 2021 Atlético-MG 0 x 1 São Paulo Copa do Brasil sub-17 7 de outubro de 2021

Próximas partidas

ATLÉTICO-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 7 x 0 Porto Vitória Copa do Brasil sub-17 29 de setembro de 2021 Atlético-MG 0 x 1 São Paulo Copa do Brasil sub-17 7 de outubro de 2021

Próximas partidas