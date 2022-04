São Paulo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (10), no Morumbi, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Athletico-PR DATA Domingo, 10 de abril de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (10), no Morumbi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota dolorida para o Palmeiras na final do Paulistão, o São Paulo se recuperou ao vencer o Ayacucho na primeira rodada da Sul-Americana, antes de voltar as atenções para a estreia no Brasileirão.

O Tricolor tem no torneio nacional o seu principal foco para a temporada. O técnico Rogério Ceni tem afirmando que a meta é conquistar uma vaga na próxima Libertadores.

"Temos um jogo difícil contra o Athletico. Depois temos o Flamengo, Everton. Toda quarta e domingo teremos jogo. Precisamos e um grupo grande. Perdemos um campeonato e ganhando hoje começamos uma nova etapa, um novo momento. Sempre importante começar uma competição com vitória", afirmou o treinador.

🎯 Foco total na estreia no @Brasileirao!



Os atletas que não foram relacionados para a viagem ao Peru treinaram novamente no CT da Barra Funda sob o comando do auxiliar Charles Hembert, de olho no duelo com o Athletico, às 19h de domingo (10), no Morumbi.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/v1xbGqQ6zO — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 8, 2022

Do outro lado, o Athletico-PR, que empatou sem gols com o Caracas na estreia da Libertadores no meio da semana, terá mais uma viagem pela frente.

Em 65 jogos entre as equipes, o São Paulo soma 22 vitórias, contra 20 do Furacão, além de 23 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 0 São Paulo Paulistão 3 de abril de 2022 Ayacucho 2 x 3 São Paulo Libertadores 7 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Everton Copa Sul-Americana 14 de abril de 2022 19h15 (de Brasília) Flamengo x São Paulo Brasileirão 17 de abril de 2022 16h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 0 América-MG Amistoso 29 de março de 2022 Caracas 0 x 0 Athletico-PR Libertadores 5 de abril de 2022

Próximas partidas