São Paulo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro Sub-20

Partida acontece neste sábado (13), pelas quartas de final do Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

São Paulo e Athletico-PR entram em campo neste sábado (13), no Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, a partir das 14h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O São Paulo quer aproveitar o fator casa para se impor diante do adversário. O Tricolor paulista acabou na quarta colocação do grupo A, com 16 pontos.

Já o Athletico-PR entra em campo querendo a vitória fora de casa. O Furacão ficou na primeira colocação do grupo B, com 19 pontos somados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Athletico-PR Sub-20: Mycael; Leonardo, Dourado, João Pedro e Derik; João Miquelim, Kawan e Marcos Vinícius; João Vitor, Victhor e Emersonn.

Possível escalação do São Paulo Sub-20: Leandro; Felipe, Maik, João Douglas, Brian; João, Pedro, Luizinho; Caue, Matheus e Leonardo.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

sem desfalques confirmados.

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO São Paulo x Athletico-PR DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, Cotia - SP HORÁRIO 14h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Juliana Vicentin Esteves e Vladimir Nunes da Silva (SP)

Quarto árbitro: Paulo Cesar Francisco (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 3 x 0 Atlético-GO Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022 Athletico-PR 2 x 3 Maringá Paranaense sub-20 10 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nacional-PR x Athletico-PR Paranaense sub-20 17 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Athletico-PR x São Paulo Brasileiro sub-20 19 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília)

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 1 Inter de Bebedouro Paulista sub-20 10 de agosto de 2022 São Paulo 3 x 0 Bahia Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022

Próximas partidas