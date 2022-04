São Paulo x Athletico-PR: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

O São Paulo recebe o Athletico-PR neste domingo (10), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, quatro meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão da última temporada. Na ocasião, as equipes empataram sem gols.

Depois da derrota para o Palmeiras na final do Paulistão, o Tricolor se recuperou ao vencer o Ayacucho na primeira rodada da Sul-Americana, enquanto o Furacão empatou sem gols com o Caracas na estreia da Libertadores.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Morumbi, o São Paulo terá a equipe titular na estreia do Brasileirão. Porém, Rodrigo Nestor, em recuperação de entorse no tornozelo esquerdo, e Gabriel Sara, lesionado, seguem fora.

Para o lugar de Nestor, o técnico Rogério Ceni deve optar pela entrada de Nikão.

Já o Athletico-PR não poderá contar com o lateral-direito Orejuela, por questões contratuais, e Pablo, que sentiu dores musculares. Assim, Khellven e Vitor Bueno, respectivamente, entram em campo.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Igor Gomes, Nikão e Alisson; Eder e Calleri.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Hugo Moura, Christian (Bryan Garcia) e David Terans; Cuello, Vitor Bueno (Rômulo) e Marcelo Cirino.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Rodrigo Nestor e Gabriel Sara: lesionados

ATHLETICO-PR:

Orejuela: questões contratuai)

Pablo: dor muscular

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo e Athletico-PR será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (10). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.