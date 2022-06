São Paulo x América-MG: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo da 11ª rodada do Brasileirão acontece neste domingo (12); veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o América-MG na tarde deste domingo (12), no Morumbi, a partir das 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.



A partida terá transmissão ao vivo da Globo (SP e RBS), na TV aberta, e do streaming da Amazon Prime Video (veja como), na TV fechada.



Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO São Paulo x América-MG DATA Domingo, 12 de junho de 2022 LOCAL Morumbi, São Paulo - SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Andrade e Jose Junior (DF)

Quarto árbitro: Adriano Miranda (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Informações da partida

O São Paulo vem de quatro empates consecutivos no campeonato e os tropeços recentes fizeram com que o Tricolor não apenas perdesse a oportunidade de ser líder, mas também caísse na tabela e agora ficar na sexta posição, com 15 pontos.

Com 38 gols pelo Tricolor, @Jocalleri é o 5° maior goleador estrangeiro da história do clube:



🇺🇾 Pedro Rocha ⚽️ 119 gols

🇦🇷 Sastre ⚽️ 56 gols

🇦🇷 Albella ⚽️ 46 gols

🇵🇾 Rubén Barrios ⚽️ 40 gols

🇦🇷 Calleri ⚽️ 38 gols



Saiba mais: https://t.co/LkrewBACq2#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/tn292h2yKX — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 10, 2022

A equipe de Rogério Ceni conta com o retorno de Andrés Colorado, recuperado de lesão. Porém, Igor Gomes está suspenso, enquanto Moreira e Gabriel Neves, por questões físicas, são dúvidas, enquanto Alisson, Nikão, Talles Costa e Gabriel Sara continuam no departamento médico.

Do outro lado, o América-MG foi derrotado em casa na última rodada e, agora, quer recuperar os pontos longe dos seus domínios. O Coelho é o nono colocado, com 14 pontos.

CNF 🛫🛬 CGH



Partiu Sampa, Nação Americana!



Bora para a cidade do nosso próximo duelo pelo @Brasileirao!#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/bQR7gEaJ0S — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) June 10, 2022

Para o jogo deste domingo, o técnico Vagner Mancini não tem problemas com lesionados ou suspensos, mas pode promover mudanças em seus titulares, como por exemplo, a saída de Patric na direita, com Cáceres e Arthur brigando pela vaga.

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Luan, Rodrigo Nestor, André Anderson (Patrick) e Welington (Reinaldo); Luciano (Eder) e Calleri.

América-MG: Jailson; Cáceres (Patric), Éder, Conti e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Everaldo e Aloísio.

Desfalques

São Paulo

Alisson, Nikão, Talles Costa e Gabriel Sara: lesionados.

Igor Gomes: suspenso.

América-MG

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 São Paulo Brasileirão 9 de junho de 2022 Avaí 1 x 1 São Paulo Brasileirão 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x São Paulo Brasileirão 16 de junho de 2022 16h (de Brasília) São Paulo x Palmeiras Brasileirão 20 de junho de 2022 20h (de Brasília)

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 2 Ceará Brasileirão 8 de junho de 2022 América-MG 2 x 1 Cuiabá Brasileirão 4 de junho de 2022

Próximas partidas