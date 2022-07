São Paulo x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV

São Paulo e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira (28), no Morumbi, a partir das 20h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Com mais de 40 mil ingressos vendidos, o Tricolor, que vem de três empates consecutivos no Brasileirão, volta as atenções para o mata-mata da Copa do Brasil após ter eliminado o Palmeiras nos pênaltis, nas oitavas de final.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni ainda trata como dúvida as presenças de Jandrei, Léo, Miranda e Alisson, enquanto Patrick, com edema na coxa esquerda, é desfalque certo.

Do outro lado, o América-MG, que deixou para trás o Botafogo nas oitavas, terá os retornos dos titulares após a vitória sobre o Atlético-GO.

Danilo Avelar é tratado como dúvida, enquanto Alê, Wellington Paulista e Jori, seguem como desfalques.

A campanha do São Paulo na Copa do Brasil 2022

Campinense 0 x 0 São Paulo - 24 de fevereiro de 2022

São Paulo 2 x 0 Manaus - 16 de março de 2022

Juventude 2 x 2 São Paulo - 20 de abril de 2022

São Paulo 2 x 0 Juventude - 12 de maio de 2022

São Paulo 1 x 0 Palmeiras - 23 de junho de 2022

Palmeiras 2 (3) x (4) 1 São Paulo - 14 de julho de 2022

A campanha do América-MG na Copa do Brasil 2022

CSA 0 x 3 América-MG - 19 de abril de 2022

América-MG 2 x 0 CSA - 10 de maio de 2022

América-MG 3 x 0 Botafogo - 30 de junho de 2022

Botafogo 0 x 2 América-MG - 14 de julho de 2022

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo: Jandrei (Thiago Couto); Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Welington; Luciano e Calleri.

Possível escalação do América-MG: Cavichioli; Patric, Iago Maidana, Éder, Conti e Marlon; Juninho e Matheusinho; Everaldo, Pedrinho e Henrique Almeida.

Desfalques da partida

São Paulo:

Reinaldo e André Anderson: machucados

América-MG:

Alê, Wellington Paulista e Jori: departamento médico

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o América-MG nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,61 na vitória do Tricolor, $ 3,47 no empate e $ 6,14 caso o Coelho vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $2,34 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,58 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,94, ou ímpar, pagando-se $1,87.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO São Paulo x América-MG DATA Quinta-feira, 28 de julho de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 3 São Paulo Brasileirão 21 de julho de 2022 São Paulo 3 x 3 Goiás Brasileirão 22 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x São Paulo Brasileirão 31 de julho de 2022 16h (de Brasília) Ceará x São Paulo Copa Sul-Americana 10 de agosto de 2022 19h15 (de Brasília)

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 21 de julho de 2022 Atlético-GO 0 x 1 América-MG Brasileirão 24 de julho de 2022

Próximas partidas