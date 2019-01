São Paulo x Ajax: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Brasileiros e holandeses tentam se recuperar das derrotas sofridas na primeira rodada da Florida Cup

O São Paulo faz seu segundo jogo na temporada 2019 contra o Ajax neste sábado (12), às 16h00 (Brasília), no Orlando City Stadium, pela Florida Cup. A partida terá transmissão nas TVs aberta e fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui .

Brasileiros e holandeses foram derrotados no primeiro jogo da competição. Enquanto o Tricolor paulista perdeu de 2 a 1 do Eintracht Frankfurt, o time de Amsterdã empatou no tempo normal em 2 a 2 com o Flamengo e saiu derrotado na disputa de pênaltis.

Veja informações da partida!

JOGO São Paulo x Ajax DATA Sábado, 12 de janeiro LOCAL Orlando City Stadium - Orlando, EUA HORÁRIO 16h00 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação/Orlando City)

A partida terá transmissão da Band , na TV aberta e no SporTV na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

André Jardine deve manter a mesma formação que entrou em campo no primeiro tempo contra o Eintracht Frankfurt e que é considerada titular. Destaque da equipe no último jogo, Helinho é um dos principais jogadores do início da temporada por conta do potencial que possui.

Provável escalação do São Paulo:

AJAX

Os holandeses não devem ter muitas novidades em relação aos onze iniciais que começaram o jogo contra o Flamengo. David Neres fará seu primeiro jogo contra a equipe que o revelou para o futebol profissional.

Provável escalação do Ajax: