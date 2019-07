São Paulo volta a golear após anos, mas segue como pior ataque de 2019

O Tricolor Paulista fez 4 a 0 na Chapecoense, em duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão

Era gol que faltava? Pois o respondeu com muitos deles. Quatro, mais precisamente, na goleada aplicada sobre a , nesta segunda-feira (22), pela 11ª rodada do Brasileirão. O resultado - construído por gols de Antony, Jonas Toró, Raniel e Vitor Bueno - leva o Tricolor à quinta posição, com 18 pontos.

Foi, também, a maior goleada do em muito, muito tempo. A última vez que o São Paulo não vencia tendo marcado um mínimo de quatro tentos foi havia sido no de 2017, quando fez 5 a 0 no Linense. Considerando partidas de Brasileirão, precisamos voltar um ano ainda: triunfo por 5 a 0 sobre o , na última rodada de 2016.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Apesar da goleada, após 33 jogos oficiais realizados em 2019, considerando todos os torneios disputados, o Tricolor segue com o pior ataque dentre os 20 clubes que disputam a elite do nosso futebol: foram 30 bolas nas redes, menos do que , e .