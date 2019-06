São Paulo vibra com Volpi e gol de Pato, mas agora o problema foi no meio-campo

O ataque enfim voltou a estufar as redes e agora o são-paulino voltou a confiar em um goleiro... mas contra o Cruzeiro surgiu outro problema

A péssima efetividade do ataque é um dos motivos de maiores críticas a este time do . O Tricolor é quem menos estufa as redes em 2019, considerando todos os times da elite. Após quatro jogos, três derrotas seguidas e uma eliminação na Copa do , a equipe treinada por Cuca voltou a estufar as redes neste domingo (02). Alexandre Pato abriu o placar contra o , mas os mineiros chegaram ao empate através de uma falta magistral cobrada por Thiago Neves. E se não fossem as defesas de Tiago Volpi, o cenário teria sido ainda pior do que o resultado final de 1 a 1.

Na saída do Pacaembu, o goleiro de 28 anos, contratado com a esperança e peso de passar segurança sob as traves - sensação que o torcedor não sente desde a aposentadoria de Rogério Ceni, em 2015 - disse ter feito sua melhor atuação pelo Tricolor: “Pode ser considerado sim o meu melhor jogo com a camisa do São Paulo. Hoje fui exigido um pouco mais do normal, faz parte do jogo”, afirmou para os jornalistas. Fez defesas impressionantes.

Mas se o ataque, ainda que de forma muito tímida, finalmente voltou a cumprir com sua missão e enfim um goleiro passa a segurança que a torcida tanto anseia, o que deu errado desta vez? Se no passado um pouco mais distante, antes de Volpi enfim se adaptar ao clube, o problema eram os goleiros, e recentemente a fragilidade passou a ser o ataque, contra o Cruzeiro o time falhou muito no meio-campo.

Considerando o período curto dos quatro jogos sem marcar gols até este domingo, o meio-campo do São Paulo fez a sua pior exibição conjunta: o Cruzeiro, que também vinha de crise fora e dentro de campo, dominou as ações no Pacaembu e fez do terreno de sua área até a do Tricolor um feudo onde foi rei. Conseguiu chegar muitas vezes ao ataque e, melhor ainda, finalizar em boas condições.

No Pacaembu, um belo gol e um ponto para cada lado. Confira aí os gols de @AlexandrePato e Thiago Neves para @SaoPauloFC e @Cruzeiro no empate por 1x1. pic.twitter.com/GvoeffxJAH — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) 2 de junho de 2019

O torcedor são paulino termina o seu domingo (02) feliz pelo desempenho excelente do goleiro Tiago Volpi e enfim comemorou um gol. Mas segue revoltado com o time, que não entrega o desempenho ou os resultados desejados. A sensação hoje no São Paulo é a de que os problemas não terminam: quando um deixa de existir, outro aparece.