São Paulo vence o Corinthians e encosta no G4 do Brasileirão; veja o gol

A vitória, dentro do Morumbi, foi garantida graças a um pênalti convertido por Reinaldo

O bateu o , neste domingo (13), em clássico válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

Reinaldo, de pênalti, fez o único gol do jogo.

Reinaldo cobrando pênalti: São Paulo 1x0 Corinthians pic.twitter.com/3TCjuPLdpY — Goleada Info (@goleada_info) October 13, 2019

O resultado não alterou as posições dos rivais, mas o Tricolor chegou aos mesmos 43 pontos do e só não está à frente do Alvinegro por causa dos critérios de desempate: o Corinthians é o quarto colocado, o São Paulo é o quinto.