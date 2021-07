São Paulo vê renovação emperrada com Rodrigo Freitas e zagueiro pode sair

Defensor de 23 anos tem vínculo até dezembro e pode assinar pré-contrato. Negociação não andou e permanência é incerta

O São Paulo considera emperrada a negociação para renovar o contrato de Rodrigo Freitas. O defensor de 23 anos tem vínculo até o fim do ano e desde o começo de julho pode assinar pré-contrato com outro clube para sair de graça. Por isso, sua permanência no Morumbi é incerta.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A diretoria do São Paulo e o estafe de Rodrigo Freitas conversaram sobre uma possível renovação, mas as negociações não evoluíram. Diante disso e no atual contexto, o futuro do jogador está indefinido.

Formado no São Paulo, Rodrigo Freitas fez oito jogos e um gol nesta temporada. Sua última atuação foi no dia 1 de junho, quando participou da derrota por 3 a 2 para o 4 de julho, pela Copa do Brasil. Depois, foi relacionado e não entrou em campo contra Cuiabá e Ceará, no dia 27 de junho, sua última convocação para uma partida. Em 2020, ele foi emprestado ao Portimonense, de Portugal.

Rodrigo Freitas é uma das seis opções de zagueiros no elenco do São Paulo. Miranda, Arboleda, Bruno Alves, Diego Costa e Walce são os outros defensores.