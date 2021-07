São Paulo vê evolução tímida em negociação por Benedettto

Nas últimas semanas, dirigentes do São Paulo e do Olympique de Marseille iniciaram contatos para tratar da possibilidade da negociação

O São Paulo busca avançar nas negociações para tentar a contratação do atacante Darío Benedetto, do Olympique de Marseille. A diretoria do clube paulista avalia como tímida a evolução nas tratativas para ter o jogador.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nas últimas semanas, dirigentes do São Paulo e da equipe francesa iniciaram contatos para tratar da possibilidade da negociação. No entanto, o clube brasileiro considera a transação bastante difícil por conta dos valores envolvidos.

O São Paulo cogitou a hipótese de contar com Benedetto por empréstimo, mas um modelo de negócio com acordo definitivo também foi ventilado. Os franceses estariam dispostos a andar com a negociação dependendo da possibilidade de diminuição dos gastos na folha do clube do técnico Jorge Sampaoli.

O atacante de 31 anos tem contrato até metade de 2023 com o Olympique e agrada ao técnico argentino Hernán Crespo. Porém, os altos vencimentos do jogador complicam bastante o desfecho da negociação, diante das dificuldades financeiras do São Paulo. Mesmo com os obstáculos, o clube paulista não desistiu da busca pelo atleta.

Além de Benedetto, o São Paulo mantém conversas com o Deportivo Maldonado por Calleri, mas não avançou mais na situação e mantém postura de não fazer loucura financeira. A diretoria são-paulina fez uma segunda proposta ao clube uruguaio para contratar o jogador, mas essa oferta foi recusada Nesta nova oferta, o time paulista garantia aos uruguaios a maior parte do pagamento independentemente da performance do atleta, embora ainda vinculasse uma parte à rendimento.

Na primeira tentativa, a principal parte do pagamento estava vinculada à performance de Calleri dentro de campo, para comprar fatias dos direitos econômicos de forma parcelada anualmente, de 2022 a 2024. Este modelo não foi aceito pelo Deportivo Maldonado.