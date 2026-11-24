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Tricolor enfrenta um cenário de indefinição nos bastidores, com seis jogadores podendo deixar o clube ao fim da temporada

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O São Paulo se aproxima do fim da temporada em meio a desfalques, um ambiente interno conturbado e incertezas sobre o planejamento para 2027. Além das dificuldades enfrentadas dentro de campo, o Tricolor recebeu a notícia de que três jogadores do elenco desejam deixar o clube ao término do ano, aumentando a preocupação com a montagem do grupo para a próxima temporada.

Segundo apuração da ESPN, o zagueiro Arboleda, o lateral-esquerdo Wendell e o atacante Ferreirinha comunicaram à diretoria são-paulina que não pretendem continuar no Morumbis e gostariam de ser negociados na próxima janela de transferências. Os pedidos devem obrigar a direção a avaliar possíveis destinos para os atletas e buscar alternativas para recompor o elenco.

Além do trio, outros dois jogadores já têm a saída encaminhada. O lateral Iago e o meia Cauly, emprestados pelo Bahia, não devem permanecer no São Paulo em 2027. A diretoria não pretende exercer a compra dos direitos econômicos dos atletas nem ampliar os respectivos vínculos de empréstimo. Com isso, ambos devem retornar ao clube baiano ao fim da temporada.

Outra situação que exige atenção é a de Lucas Moura. O camisa 7 tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026 e ainda não tem sua permanência garantida. Uma eventual renovação dependeria de um acordo financeiro, com valores inferiores aos recebidos atualmente pelo jogador, que ficam na casa dos R$ 1,8 milhões. Até o momento, o futuro do meia-atacante segue indefinido.

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O cenário de incerteza também envolve o planejamento esportivo e a comissão técnica. Dorival Júnior não tem permanência assegurada para 2027, em meio à eleição presidencial do clube e à perspectiva de uma reformulação administrativa. A tendência é que a próxima gestão priorize o controle de gastos e a utilização de jogadores das categorias de base, reduzindo o espaço para grandes investimentos em contratações.

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Na tabela do Brasileirão, o São Paulo ocupa a 11ª colocação, com 45 pontos após 36 partidas, e está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O Tricolor ainda busca uma vaga entre os oito primeiros, faixa que pode ganhar importância na disputa por lugares na Libertadores caso o Palmeiras conquiste a competição continental contra o Estudiantes e o Grêmio seja rebaixado, cenário que repassaria as vagas da Copa do Brasil. Assim, o número de classificados pelo Brasileirão seria ampliado e o Tricolor paulista teria alguma chance de jogar a competição em 2027.

O próximo compromisso do São Paulo será contra o Remo, na quinta-feira (26 de novembro), às 20h (horário de Brasília), no Morumbis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe terá mais uma oportunidade de melhorar sua posição na tabela antes de encerrar a participação na competição.