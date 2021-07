São Paulo x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (28), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Vasco nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, buscando esquecer a goleada sofrida para o Flamengo. A volta está marcada para a próxima quarta, em São Januário. O duelo terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Vasco DATA Quarta-feira, 28 de julho de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Quarto árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

VAR: Elmo Alves (GO)

Assistente VAR: Leone Carvalho (GO)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo busca deixar de lado a goleada sofrida para o Flamengo / Foto: Divulgação São Paulo

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de goleada para o Flamengo por 5 a 1, o São Paulo busca deixar de lado a derrota no Brasileirão para voltar as atenções para a Copa do Brasil.

Pressionado pela classificação, o técnico Hernán Crespo busca repetir a última vitória em mata-mata, na semana passada, quando eliminou o Racing na Argentina e se classificou para as quartas de final da Libertadores.

Rigoni e Benítez, poupados contra o Flamengo, retornam, assim como Léo, que cumpriu suspensão

Eder, que se recupera de uma lesão na coxa, e Daniel Alves, com a seleção brasileira olímpica, são desfalques.

Do outro lado, o Vasco chega embalado com a estreia de Lisca no comando, quando goleou o Guarani por 4 a 1 na última rodada da Série B.

Assim, a equipe deve ser a mesma que entrou em campo no sábado (24).

Riquelme, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino do último domingo (25), está fora.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, Benítez, Gabriel Sara e Wellington; Rigoni e Marquinhos.

Provável escalação do Vasco: Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castán e Zeca; Bruno Gomes, Galarza e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Cano

A CAMPANHA DO SÃO PAULO NA COPA DO BRASIL 2021?

SÃO PAULO

4 de Julho 3 x 2 São Paulo - 2 de junho de 2021

São Paulo 9 x 1 4 de Julho - 8 de junho de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 2 Vasco Série B 22 de julho de 2021 Vasco 4 x 1 Guarani Série B 25 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Vasco Série B 31 de julho de 2021 21h (de Brasília) Vasco x São Paulo Copa do Brasil 4 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Racing 1 x 3 São Paulo Libertadores 20 de julho de 2021 Flamengo 5 x 1 São Paulo Brasileirão 25 de maio de 2021

Próximas partidas