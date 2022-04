São Paulo trabalha para renovar com Igor Gomes; agente tenta Europa

O São Paulo trabalha para renovar o contrato de Igor Gomes, jogador que atraiu interesse do Botafogo no mercado da bola. A ideia da cúpula é estender o compromisso do jovem de 23 anos, que tem vínculo trabalhista no Morumbi até 30 de março de 2023. O estafe do atleta, liderado por Wagner Ribeiro, tenta levá-lo para a Europa, conforme apurado pela GOAL.

O jogador é tratado como uma grande promessa no CT da Barra Funda. Após a procura do Botafogo na janela de transferências, que se encerrou na última terça-feira (12), o clube descartou a sua liberação para um concorrente do futebol brasileiro e reforçou que queria mantê-lo. A informação sobre a postura dos paulistas foi inicialmente divulgada pelo portal Uol e confirmada pela GOAL.

A diretoria e o técnico Rogério Ceni apostam no futebol de Igor Gomes para a atual temporada. Ele é visto como titular pelo treinador são-paulino. Por causa disso, há o desejo do presidente Julio Casares em renovar o seu contrato. O mandatário ainda não iniciou tratativas com o estafe de Igor Gomes, mas já fez contato informando o desejo de prorrogar o compromisso.

Igor Gomes tem multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 254,3 milhões na cotação atual) no São Paulo. O meio-campista deve ter o valor de sua cláusula indenizatória elevado em caso de renovação contratual.

Em meio ao desejo do clube de renovar o seu contrato, os representantes de Igor Gomes avaliam a possibilidade de levá-lo para o futebol europeu no próximo mercado da bola. Há uma procura ativa de seu estafe por uma oferta vinda do exterior.

Em 2022, Igor Gomes fez 15 jogos pelo São Paulo, sendo 12 na condição de titular. No período, deu uma assistência e não marcou gols. O jovem soma 950 minutos em campo.