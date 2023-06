São Paulo x Tigre ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), pela última rodada do Grupo D; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Tigre na noite desta terça-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela última rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do Paramount+, no streaming.

Com 13 pontos, o São Paulo entra em campo precisando ao menos de um empate para se classificar na primeira colocação do grupo. O Tricolor está na ponta da tabela e quer se manter invicto na competição.

Já o Tigre é o vice-líder com 10 pontos e sabe que terá que golear o adversário brasileiro por pelo menos cinco gols de diferença para ficar com o primeiro lugar.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda (Alan Franco), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Neves, Alisson e Wellington Rato (Michel Araújo); Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Tigre: Marinelli; Blondel (Garay), Cabrera, Luciatti e Montoya (Prieto); Prediger, Menossi e Cardozo; Armoa, Colidio e Retegui. Técnico: Diego Martínez.

Desfalques

São Paulo

Michel Araújo, João Moreira, Nahuel Ferraresi, Igor Vinícius, Welington, Talles Costa e Giuliano Galoppo estão no departamento médico e Rodrigo Nestor cumpre suspensão.

Tigre

Ijiel Protti está lesionado.

Quando é?