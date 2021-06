São Paulo tentou contratação de Maicon antes de acordo com Miranda

Tricolor paulista foi atrás de zagueiro de 32 anos quando ele ainda defendia o Al Nasr, da Arábia Saudita, mas optou por Miranda após tentativa

O São Paulo tentou a contratação do zagueiro Maicon antes de anunciar a chegada de Miranda, em março deste ano, mês de início da atual temporada. O presidente Julio Casares foi atrás do atleta que defendia as cores do Al Nassr Riad, da Arábia Saudita, de acordo com a apuração da Goal. À época, no entanto, as conversas não evoluíram, e o Tricolor paulista apostou no ídolo.

Como tinha contrato em vigor, o atleta demandaria um investimento do São Paulo, mesmo que baixo, o que foi descartado pela diretoria, sobretudo por causa da situação financeira -- a atual dívida do clube supera a casa dos R$ 650 milhões. Sem a possibilidade de gastar pelo acordo, o Tricolor paulista preferiu conversar com Miranda na ocasião.

A ideia do departamento de futebol era repatriar o jogador de 32 anos, que estava perto do fim de seu vínculo de forma gratuita, como aconteceu com Miranda, que rescindiu com o Jiangsu Suning, da China, para voltar ao futebol brasileiro no mercado da bola. Agora em férias, ele fica livre do contrato com os sauditas a partir de 1º de julho. Já foi comunicado que o compromisso não será prorrogado.



Miranda foi o escolhido para a zaga do São Paulo no mercado da bola (Foto: Staff Images/Conmebol)

Mesmo com o jogador na iminência de ficar livre, a diretoria do São Paulo não retomou conversas visando a sua contratação para o decorrer da temporada. O presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho e o executivo Rui Costa ainda procuram um atleta para a posição, mas não confirmam os nomes.

O técnico Hernán Crespo quer, além de um centroavante, já que Pablo é a única opção para o setor, um zagueiro que atue pelo lado esquerdo da defesa. Léo, hoje, é o único a atuar na função. Reinaldo teve que ser improvisado nas últimas partidas da equipe nesta temporada.

Maicon defendeu o São Paulo por duas temporadas. Ele esteve no Morumbi entre 2016 e 2017, com 72 partidas e cinco gols marcados. O atleta não conquistou títulos, mas ganhou notoriedade ao se destacar na campanha da Libertadores 2016, quando o Tricolor paulista foi derrotado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, na semifinal.