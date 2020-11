São Paulo tenta maior classificaçao da década no Morumbi após série de decepções

Raro sucesso do clube em mata-matas desde 2011 se deu quase todo fora do estádio, que agora estará vazio... mas cheio de história contra o Flamengo

O entra em campo na noite desta quarta-feira (18), contra o , no estádio do Morumbi, para tentar a vaga na semifinal da Copa do naquela que pode vir a ser a maior classificação do clube na década. Em meio a anos de decepção e raro sucesso, o Tricolor tenta voltar a mostrar força no estádio.

Casa de dois títulos de Libertadores e algumas classificações épicas desde a sua construção, o Morumbi não se mostrou uma grande força tricolor a partir de 2010. Com apenas um título conquistado, o São Paulo não dá à sua torcida uma classificação inesquecível como mandante há muito tempo.

Ainda que se possa argumentar o famigerado título da de 2012, celebrado no local na despedida do atacante Lucas Moura, o Tigre, da , não era exatamente um adversário dos mais temidos, assim como boa parte dos rivais daquela campanha.

A Universidad de , mais difícil da caminhada, foi goleada na capital paulista em enorme atuação da equipe, carimbando uma vaga na semifinal do torneio. O 5 a 0 sobre o time de Sampaoli, porém, foi no Pacaembu.

Outras grandes performances em mata-mata se deram majoritariamente fora de casa na década, como o histórico jogo de Rogério Ceni em um 4 a 3 contra a , pela Sul-Americana de 2013, e a vaga na semifinal da Libertadores de 2016, celebrada no Independência, em Belo Horizonte.

Mais recentemente, a garotada são-paulina passou pelo em uma semifinal de Campeonato paulista, alcançando sua única decisão estadual do período. O triunfo, porém, veio no Allianz Parque, a alguns quilômetros do Morumbi.

Com esse cenário, o São Paulo chega para encarar o atual campeão brasileiro e da Libertadores da América, agora comandado justamente pelo ídolo histórico Ceni, em uma fase avançada de um torneio mata-mata nacional.

Os jovens de Fernando Diniz, que já adicionaram algumas decepções para o repertório recente do Morumbi em 2020, como a eliminação para o , tentam carimbar o grande momento com um duelo que ficaria para sempre na memória do torcedor. Como nos velhos tempos da casa são-paulina.