São Paulo tem prioridade de compra, mas vê atacante da Ponte sem destaque em 2021

O São Paulo tem prioridade na compra de João Veras, atacante de 21 anos da Ponte Preta. No entanto, não se interessa pela aquisição do jogador neste momento. A temporada sem destaque do centroavante é o que desanima o departamento de futebol controlado por Carlos Belmonte Sobrinho.

O atleta participou de 33 jogos da Ponte Preta em 2021, sendo apenas 11 na condição de titular, e esteve em campo por 1.196 minutos. Neste período, estufou as redes adversárias em cinco oportunidades, sem se responsabilizar pos assistências. Os números sem brilho e o pouco tempo em campo fizeram com que o Tricolor paulista desanimasse da contratação.

Nos últimos meses, houve ao menos duas tentativas dos representantes do atleta em levá-lo para o Morumbi no mercado da bola. Os empresários tentaram até a participação de um investidor para tirá-lo da Ponte Preta, mas as conversas não avançaram por decisão do São Paulo.

Sem animar a diretoria tricolor no mercado da bola, João Veras foi oferecido a outros três clubes do futebol brasileiro: Athletico-PR, Cruzeiro e Santos. O trio, contudo, também não se empolgou com a possibilidade de contratar o atacante de 21 anos.

João Veras tem multa rescisória de 5 milhões de euros (R$ 32,4 milhões na cotação atual) para o exterior. O jogador ainda é visto como um nome promissor no Moisés Lucarelli. Ele recebe cerca de R$ 20 mil por mês em seu contrato, que se encerra no fim de 2022.