São Paulo tem opção de compra de 6 milhões de euros em empréstimo de Bustos

Valor será por 70% dos direitos econômicos do atleta, que pertence ao Manchester City. Atual contrato se encerra em junho de 2023

O São Paulo terá a opção de comprar o atacante Nahuel Bustos ao fim do empréstimo, em junho de 2023. O valor fixado em contrato é de 6 milhões de euros (R$ 31,57 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos, como soube a GOAL.

O jogador chega ao Morumbi de forma gratuita — não houve compensação financeira ao Manchester City pela liberação. O único gasto é o salário do atleta, considerado dentro dos padrões do clube na atualidade. Ele nem sequer será dono da maior remuneração do elenco.

O atacante de 24 anos foi contratado com aval do técnico Rogério Ceni. O treinador pediu à diretoria a busca por um atleta que atuasse pelos lados do campo. O escolhido foi o argentino formado nas divisões de base do Talleres.

Nahuel Bustos já está em São Paulo, onde assinou contrato por uma temporada. O atleta, inclusive, já participou da primeira atividade com o elenco de Rogério Ceni. Ele esteve no CT da Barra Funda nessa sexta-feira (5).

Pertencente ao Manchester City, o atacante vinha de um empréstimo ao Girona em 2021/2022. No período, ele fez 45 partidas, com 11 gols marcados e duas assistências.

Além de Bustos, o São Paulo acertou a contratação de Nahuel Ferraresi, zagueiro que também pertence ao Manchester City. O defensor de 23 anos chega por empréstimo até junho de 2023.