São Paulo tem noite mais ingrata na Libertadores: ser Binacional e secar LDU

Time do Morumbi está em situação bem complicada na competição, e vitória improvável dos visitantes em Quito ajudaria, e muito, a luta por uma vaga

A complicada situação do na da América tem na noite desta terça-feira sua missão mais ingrata: concentrado para o jogo contra o , o time do Morumbi torce por uma vitória do Binacional, um dos times mais frágeis da competição, contra a , que vem bem como mandante e historicamente tem bons resultados em casa no torneio.

Há quem diga que quando um time começa a se preocupar muito com os jogos dos outros é porque as coisas não vão muito bem. É o caso do clube paulista, que tem só quatro pontos em quatro rodadas e pode até ser eliminado com uma partida de antecedência.

A LDU tem nove pontos e é muito favorita para confirmar a vitória jogando em Quito. Foi no estádio Casa Blanca que o time equatoriano marcou três gols no River e quatro no São Paulo, e é difícil imaginar que não vá ter sucesso contra um rival que já sofreu 16 gols no torneio e que foi derrotado no encontro do turno, no .

Conta também um retrospecto interessante do time atuando em casa. No ano passado venceu as três partidas da fase de grupos no , inclusive contra o futuro campeão, o . Na altitude de mais de 2.700 metros, em edições passadas o time já fez três no Independiente, cinco no e quatro no - essa última pela ida da final de 2008, quando depois levou o título no Maracanã. É um adversário bastante duro jogando em seus domínios.

Já o Binacional é exatamente o oposto. Estreante da competição, só fez um jogo como visitante na história da Libertadores, há seis meses, contra o River Plate, e voltou de Buenos Aires com uma derrota histórica por 8 a 0. Em quatro partidas, o time só fez dois gols, quando venceu o São Paulo, antes de sofrer 15 em sequência no seu primeiro ano de Copa.

Matematicamente a situação do São Paulo é a seguinte. Tem quatro pontos, contra sete do River, que enfrenta na quarta-feira na , e nove da LDU. Uma derrota dos equatorianos faz com que o time brasileiro dependa apenas das próprias forças para se classificar, e com duas vitórias simples nas rodadas finais a equipe do Morumbi avançaria à próxima fase com dez pontos.

Um empate hoje também já ajudaria muito, porque a LDU iria a dez e ainda poderia ser alcançada, mesmo dependendo de uma disputa por saldo de gols. Mas, dando a lógica, o time equatoriano chegará aos 12 pontos e, classificado, assistirá River x São Paulo sem grandes preocupações. Em caso de derrota em Buenos Aires, o time de Fernando Diniz está eliminado precocemente da competição.

Libertadores - Grupo D

LDU, 9 pontos, saldo +3

River Plate, 7 pontos, saldo +11

São Paulo, 4 pontos, saldo 0

Binacional, 3 pontos, saldo -14



Rodada 5

LDU x Binacional

São Paulo x River Plate



Rodada 6

São Paulo x Binacional

River Plate x LDU