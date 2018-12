São Paulo supera concorrência e encaminha a contratação de Pablo

Clube paulista pagou R$ 31 milhões por 70% dos direitos econômicos do atacante, que atraiu interesse de outras equipes do futebol nacional

Depois de enfrentar a concorrência de Flamengo e Palmeiras, o São Paulo assegurou a contratação do atacante Pablo na manhã desta terça-feira (18), junto ao Athletico Paranaense.

O jogador de 26 anos era disputado pelas três equipes mas a vontade do camisa 9 em jogar pelo clube paulista fez a diferença no acerto entre as partes. De acordo com o Globo Esporte, o time do Morumbi desembolsou 7 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) para obter 70% dos direitos econômicos do atleta.

Além da vontade em defender o Tricolor, o centroavante também avaliou a proximidade da família como fator para escolher a proposta dos paulistas. A esposa do jogador está grávida de sete meses e ele queria permanecer no Brasil para acompanhar de perto o fim da gestação e o crescimento do bebê.

Na última segunda-feira (17), já se noticiava o fechamento verbal entre o clube e o jogador, o que dava a entender que a confirmação oficial do acordo viria a acontecer nas horas seguintes. As partes ainda definirão o método de pagamento, uma vez que o São Paulo deseja parcelar o valor em dois anos.

Pablo chamou a atenção por conta de seu rendimento ao longo de 2018. Entre a Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, ele foi às redes em 17 oportunidades. Ele foi revelado pelo próprio Athletico Paranaense, teve passagens pelo Figueirense, Cerezo Osaka e Real Madrid Castilla antes de retornar ao Furacão.