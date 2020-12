São Paulo x Sport: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor busca se manter na liderança do Brasileirão neste domingo (6); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho na manutenção da liderança, o São Paulo recebe o Sport neste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para SP, PE, MG, MT, MS, CE, AL, SE), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Sport DATA Domingo, 6 de dezembro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rubens Chiri/SPFC

A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para SP, PE, MG, MT, MS, CE, AL, SE), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Brasileirão, com 44 pontos, dois a mais que o , que enfrentará o neste domingo (6), às 18h15 (de Brasília), o São Paulo entra em campo mirando apenas nos três pontos.

Já o Sport, com três derrotas consecutivas no Brasileirão, busca reencontrar o caminho da vitória para iniciar a reação na competição e se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Para o duelo, o técnico Jair Ventura não terá novamente Hernane Brocador, apenas por opção da comissão técnica.

Treinando normalmente com a equipe, o jogador afirmou, através de sua assessoria que "que respeita a decisão de Jair Ventura e segue se dedicando todos os dias no aguardo de nova oportunidade".

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Márcio Araújo, Ricardinho, Jonathan Gomes e Lucas Mugni; Leandro Barcia e Marquinhos (Mikael).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 São Paulo Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 0 x 3 São Paulo Campeonato Brasileiro 3 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Campeonato Brasileiro 9 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) Corinthias x São Paulo Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 18h15 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Campeonato Brasileiro 23 de novembro de 2020 4 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020

Próximas partidas