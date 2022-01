São Paulo sonha com naming rights de novo patrocinador no Morumbi

O São Paulo sonha com um naming rights para o estádio do Morumbi e pode ter em seu novo patrocinador uma oportunidade. Na entrevista coletiva de anúncio da Bitso, empresa de criptomoedas, para as mangas do uniforme, o diretor de marketing do clube, Eduardo Toni, confirmou que se trata de um "namoro" com a Bitso para o futuro.

"Rimos enquanto fazia pergunta porque esse é um namoro. Estamos fazendo um test drive, mas seria um sonho, oportunidade única ter nosso estádio estampando a marca com nome de uma empresa tão importante como a Bitso", disse Toni (veja no vídeo abaixo).

"Esse é só o início de uma parceria longeva e que vamos crescer em conjunto, é o e que esperamos e vamos trabalhar para isso. Temos futuro", afirmou Beatriz Oliveira, head de marketing na América Latina da Bitso.

Em grave crise financeira e com dívida milionária, o São Paulo acertou patrocínio com a Bitso por três anos. A GOAL apurou que os valores totais do contrato são de aproximadamente R$ 40 milhões. O clube, inclusive, fechou as propriedades do seu uniforme.