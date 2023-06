São Paulo x SKA Brasil ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e SKA Brasil duelam na noite desta quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), no estádio estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela sétima rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Youtube Paulistão, na internet.

Com 12 pontos, o São Paulo subiu para a terceira colocação do estadual com a vitória no jogo passado. Já o SKA Brasil foi goleado e caiu para o décimo lugar, com 3 pontos.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: Michelle, Ana Alice, Maressa, Glaucia, Micaelly, Danielli, Vivian, Mariana, Tamires, Isabelle e Leticia.

SKA Brasil feminino: Angéica, Bianca, Mariana, Izabelle, Fernanda, Gabriela, Liandra, Ana Beatriz, Isabely, Eduarda e Victória.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

SKA Brasil

Não há desfalques confirmados.

Quando é?