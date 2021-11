São Paulo se vê em limite financeiro por renovação de Arboleda a um mês e meio de "prazo final"

São Paulo e Arboleda negociam há meses uma renovação contratual e seguem em conversas para tentar um acordo. Não houve até o momento um acerto financeiro entre luvas, salários e tempo de contrato para fechar um acordo.

O zagueiro tem vínculo até o dia 25 de junho de 2022. Ou seja, a partir do fim de dezembro ele pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair do Morumbi de graça.

Neste momento, o São Paulo entende ter chegado ao seu limite financeiro do que pode oferecer para renovar com Arboleda, embora as conversas continuem ocorrendo. Mais de uma proposta foi feita nos últimos meses, mas sem um entendimento das partes. Nos bastidores o Tricolor vê a situação aberta em 50% de chances para o zagueiro sair ou ficar.

No lado do jogador a avaliação é de que a negociação avançou, mas de fato não houve um acordo. O entendimento é de que será necessário os dois lados cederem para que haja um acerto. Aos 30 anos, Arboleda deseja acertar uma renovação de contrato longa, de preferência por mais quatro temporadas.

A Goal apurou que Arboleda tem um salário considerado baixo para os padrões do São Paulo no atual elenco e de um zagueiro de nível de Seleção do Equador.

Ao mesmo tempo em que conversa com o São Paulo, Arboleda desperta atenção de outros clubes do Brasil e do exterior pela proximidade do fim do contrato e a possibilidade de sair sem custos.

Nesta terça-feira, no evento de sorteio dos grupos do Paulistão de 2022, o presidente Julio Casares disse o seguinte sobre a situação de Arboleda:

"Arboleda é um grande jogador, queremos a permanência e já fizemos algumas reuniões. Ele vai disputar jogos nas Eliminatórias, esperamos continuar reuniões assim que voltar. Nossa expectativa é que ele continue, mas dentro da nossa realidade financeira".

Atualmente convocado pela seleção do Equador, Arboleda vai desfalcar o São Paulo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão.