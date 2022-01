São Paulo tenta desfecho por Soteldo e Lucas Ribeiro, mas já pensa em plano B

A diretoria do São Paulo se reúne nesta quinta-feira (13) com o intuito de tentar um desfecho por duas negociações que estão em curso: o zagueiro Lucas Ribeiro e o atacante Yeferson Soteldo. O presidente Julio Casares participará do encontro com membros do departamento de futebol e o técnico Rogério Ceni, conforme apurado pela GOAL.

A ideia é tentar um avanço nas tratativas pelos empréstimos dos dois nomes. A diretoria são-paulina pretende um ultimato nas duas situações. A cúpula quer que as situações tenham um desfecho breve, mesmo que seja negativo. Eles, inclusive, discutirão outras alternativas para as posições durante a reunião.

Soteldo é visto como a principal negociação do clube no mercado da bola. O São Paulo enviou uma proposta de empréstimo ao Toronto, do Canadá, nos últimos dias e até agora não recebeu uma resposta. A diretoria quer um sinal do clube que disputa a Major League Soccer (MLS) para decidir o que fará em relação ao venezuelano de 24 anos.

A oferta feita pelo atacante é de empréstimo até o fim de 2022, com a obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos se o atleta alcançar objetivos internos. Os valores são tratados em sigilo, mas a diretoria teria que desembolsar o salário de Soteldo na sua totalidade — ele recebe US$ 1,7 milhão (R$ 9,38 milhões) por temporada.

Inicialmente, o Tricolor paulista não tem um nome que possa surgir como alternativa para um desfecho negativo da negociação com Soteldo. Entretanto, a cúpula fará uma reunião para decidir um possível plano B.

O São Paulo conversa também com o Hoffenheim, da Alemanha, para que o zagueiro Lucas Ribeiro chegue ao Morumbi com contrato até o fim do ano. No entanto, as tratativas esfriaram nos últimos dias, o que faz com que a cúpula tente uma última cartada pela contratação do defensor.

O desejo é que Lucas Ribeiro se torne uma das opções de Rogério Ceni para o sistema defensivo. O jogador de 22 anos chegaria ao Tricolor paulista para compor elenco, conforme apurado pela reportagem. Hoje, há cinco nomes para a zaga no elenco: Walce, Diego Costa, Arboleda, Miranda e Rodrigo.