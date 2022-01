São Paulo se antecipa à renovação automática e negocia novo contrato com Luciano

O São Paulo negocia uma renovação com Luciano. O clube se antecipou à renovação automática prevista no vínculo do atacante e abriu conversas para prorrogar o contrato válido até o fim de 2022.

Caso Luciano atinja uma determinada meta de jogos nesta temporada ele automaticamente terá o vínculo renovado por mais um ano, até 2023. Mas o São Paulo preferiu antecipar a conversa.

"Ele tem uma renovação automática. Ou seja, se ele fizer, se não me engano, 60% dos jogos ao menos 45 minutos na temporada, ele já tem a renovação definida por contrato até dezembro de 2023. De qualquer forma, estamos conversando já porque achamos o Luciano um jogador importante tecnicamente, ídolo da torcida, e tem assumido agora funções de buscar liderança junto ao elenco, ajudar meninos da base com sua experiência e com o que vivenciou no futebol. Então estamos trabalhando, sim, também uma renovação do Luciano, mesmo tendo praticamente mais dois anos de contrato. Mas nós queremos trabalhar isso, sim", disse o diretor de futebol Carlos Belmonte, em entrevista ao UOL Esporte.

Luciano fez dez gols e deu duas assistências em 39 jogos na última temporada pelo São Paulo.