São Paulo x EC São Bernardo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (1), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o São Bernardo nesta terça-feira (1), às 19h (de Brasília), em Cotia, pela oitava rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Paulistão Play, na internet.

O Tricolor vem de cinco vitórias consecutivas no campeonato e é o vice-líder do estadual, com 18 pontos. Já o São Bernardo não ganha há três jogos no campeonato e está na oitava posição, com 5 pontos.

Escalações:

Escalação do provável SÃO PAULO: Carla, Thais, Maressa, Micaelly, Fernanda, Danielli, Najela, Vitoria, Tamires, Rafaela e Shaiane.

Escalação do provável SÃO BERNARDO: Michelle, Renata, Carolina, Samara, Giovania, Thuany, Nathalia, Kelly, Jenifer, Isabela e Roberta.

Desfalques

São Paulo

sem desfalques confirmados.

São Bernardo

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 1 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: CT Marcelo Gouvêa, Cotia - SP