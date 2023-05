São Paulo x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Santos fazem clássico na noite desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, do HBO Max, no streaming, e no canal da FPF no Youtube, na internet.

Vindo de vitória na rodada passada, o São Paulo subiu para a sétima colocação, com 3 pontos. Já o Santos está em sexto lugar, com 4 pontos marcados.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: Michelle, Ana Alice, Kimberlyn, Aline, glaucia, Carina, Tamires, Rafaela, Isabelle, Rayane e Leticia.

Santos feminino: Camila, Brena, Ketlen, Jourdan, Ana Carla, Andressa, Reina, Beatriz, Vitória, Tainá e Fabiana.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Santos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?