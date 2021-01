São Paulo x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico paulista será disputado neste domingo (9), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico San-São na área! e entram em campo neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para SP, RS, PR, GO, TO, MS, MT, BA, PA, MG para Belo Horizonte, Varginha, Montes Claros e Coronel Fabriciano), na TV aberta, além do canal Premiere (para todo o ), na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Santos DATA Domingo, 10 de janeiro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Kleber Lucio (SC) e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Rafael Gomes (SP)

VAR: Heber Lopes (SC)

Assistentes VAR: Marielson Alves (BA) e Éder Alexandre (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer reencontrar o caminho da vitória / Foto: Divulgação São Paulo

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para SP, RS, PR, GO, TO, MS, MT, BA, PA, MG para Belo Horizonte, Varginha, Montes Claros e Coronel Fabriciano), na TV aberta, além do canal Premiere (para todo o Brasil), na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

QUAIS SÃO OS NÚMEROS DO CANAL PREMIERE?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a derrota para o RB no meio da semana e a confusão envolvendo o técnico Fernando Diniz e Tchê Tchê, o São Paulo entra em campo pressionado por uma vitória no clássico para não ver a crise aumentar no Morumbi.

Mais times

O Tricolor poderá contar com o reforço de Luciano, enquanto Pablo é tratado como dúvida. Arboleda, que ficou no banco de reservas contra o RB Bragantino, devido a uma fadiga muscular, também deve voltar ao time titular, assim como Luan, que retorna de suspensão.

📍 CT da Barra Funda



🆕 Luciano, que se recupera de lesão, integrou parte do treino nesta sexta-feira.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/v8VjOeLrqT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 8, 2021

Já o Santos, de olho na , avalia poupar alguns titulares para o jogo decisivo contra o , após o primeiro jogo ter terminado sem gols na Argentina.

"Marinho e Soteldo não treinaram a semana completa, sentem mais o desgaste. Perdi duas substituições: Lucas Veríssimo e Kaio Jorge (desgaste físico, além de Lucas Braga, com cãibras). Não pude fazer as trocas que imaginava. Temos uma semana entre descanso e treinamento para melhorar o condicionamento. E o São Paulo no meio disso para pensarmos bem tudo que podemos fazer de melhor até quarta-feira", disse Cuca.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Diego Costa (Léo), Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno (Luciano) e Brenner.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Madson, Alex, Laercio (Luiz Felipe) e Luan Peres; Sandry, Jobson e Jean Mota (Pituca); Arthur Gomes, Bruno Marques e Tailson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 São Paulo Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 São Paulo 0 x 0 31 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Santos Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 16h (de Brasília) -PR x São Paulo Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021 16h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 Boca Juniors 0 x 0 Santos Copa Libertadores 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas