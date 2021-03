São Paulo x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico paulista será disputado neste sábado (6), pela terceira rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Santos se enfrentam neste sábado (6), às 19h, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Santos DATA Sábado, 6 de março de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro e Alex Ang

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva

VAR: Jose Claudio Rocha

ONDE VAI PASSAR?



Peixe estreou com empate no Paulista / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado (6), às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de dois empates consecutivos, e ocupando a terceira posição do grupo D, com dois pontos, o Santos busca a primeira vitória no Paulistão.

A partida marca a estreia do técnico Ariel Holan sob o comando do Peixe.

Já o São Paulo, divide a liderança do grupo B, com quatro pontos, com a Ferroviária, e busca a segunda vitória consecutiva.

Provável escalação do Santos: John, Sandro, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Gabriel Pirani; Lucas Braga, Soteldo e Jean Mota.

Provável escalação do São Paulo: Thiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves, Léo, Igor Vinícius; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara, Reinaldo; Luciano, Pablo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 2 x 2 Santos Paulista 28 de fevereiro de 2021 Santos 1 x 1 Ferroviária Paulista 3 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Deportivo Lara Copa Libertadores 9 de março de 2021 19h15 (de Brasília) Santos x Ituano Paulista 13 de março de 2021 19h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Botafogo-SP Paulista 28 de dezembro de 2020 Inter de Limeira 0 x 4 São Paulo Paulista 3 de março de 2021

Próximas partidas